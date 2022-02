Ucraina, il sindaco di Kiev: "Situazione tesa, ma il nemico non ha fatto irruzione in citta'" (Di domenica 27 febbraio 2022) "La Situazione nella capitale e' complicata e tesa. Il nemico non ha fatto irruzione nella citta', ma gruppi di sabotaggio stanno operando a Kiev. Le forze militari, di polizia e di difesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) "Lanella capitale e' complicata e. Ilnon hanella', ma gruppi di sabotaggio stanno operando a. Le forze militari, di polizia e di difesa ...

Advertising

DarioNardella : “Solidarietà incondizionata al popolo ucraino. Spero che il mondo non faccia con l’Ucraina gli errori che ha fatto… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il sindaco di Kiev annuncia il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. Il provvedimento resterà in vigore f… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Cinque esplosioni si sono verificate intorno alle 20 (ora italiana), vicino alla centrale elettrica CHP-6… - impercezione : Ieri sera siamo andati dal sindaco a chiedere se c'è posto per ospitare amici e parenti che potrebbero riuscire ad… - EugenioBerto70 : Ucraina: sindaco, Cagliari può accogliere profughi ucraini -