Ucraina | convocata sessione d' emergenza dell' Assemblea Onu

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina convocata

Agenzia ANSA

Di fronte alla crisi dell'il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha deciso con 11 voti a favore, uno contrario (la Russia), e 3 astenuti (tra cui la Cina) di convocare una rara sessione speciale di emergenza dell'Assemblea ...La resistenza dell'di Volodymyr Zelensky di fronte all'invasore ha ispirato gli europei. '...precedenti sono state adottate dai ministri degli Esteri in una riunione straordinaria...Roma, quindi, prosegue con la sua posizione volta a incrementare la pressione sul Cremlino e per punire la Russia dopo il via all'invasione dell'Ucraina. Gli atti formali dell'esecutivo italiano ...Di fronte alla crisi dell'Ucraina il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha deciso con 11 voti a favore, uno contrario (la Russia), e 3 astenuti (tra cui la Cina) di convocare una rara sessione speciale d ...