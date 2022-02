Ucraina | colloqui pace | Zelensky cede | incontro con russi a Gomel | al confine della Bielorussia

(Di domenica 27 febbraio 2022) L'ha accettato di tenerenella regione di. Ora anche la delegazione russa già in Bieloa da stamattina, sta andando lì L'articolo proviene da Firenze Post.

... ha spiegato su Facebook la presidenza, "hanno concordato che la delegazione... compresa l'amministrazione presidenziale, è già in Bielorussia" percon gli ucraini, aggiungendo ...... elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, ie il ritorno della delegazione", ha aggiunto Zelensky confermando il ruolo svolto ...Salvini ha dichiarato che Roma potrebbe ospitare i colloqui: “Sarebbe bello che l’Italia avesse la voce più alta per dire stop alla guerra Russia-Ucraina”. Guerra Ucraina-Russia, Roma potrebbe ...Questa settimana il leader russo ha minacciato una dura rappresaglia contro qualsiasi nazione che sarebbe intervenuta direttamente nel conflitto in Ucraina ...