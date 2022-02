Torino, Vojvoda: «Manca il gol ma l’importante sono i punti» (Di domenica 27 febbraio 2022) Il difensore del Torino Vojvoda ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match con il Cagliari Il difensore del Torino Vojvoda ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con il Cagliari. GOL – «Manca il gol ma non è importante chi segna. La cosa fondamentale è aiutare la squadra a conquistare punti in più». GUERRA – «Stiamo seguendo tutto ma non è facile parlarne. Spero che questa situazione finisca presto, dalla guerra nessuno esce vincitore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Il difensore delha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match con il Cagliari Il difensore delha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con il Cagliari. GOL – «il gol ma non è importante chi segna. La cosa fondamentale è aiutare la squadra a conquistarein più». GUERRA – «Stiamo seguendo tutto ma non è facile parlarne. Spero che questa situazione finisca presto, dalla guerra nessuno esce vincitore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

