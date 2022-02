Torino | Ricci e Seck a caccia dell'esordio

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ci sono due giocatori nelche non hanno ancora avuto modo di esordire in maglia granata (senza tenere conto Mohamed Fares la cui stagione...

Advertising

vendesizzo : RT @ToroGoal: ?? Le parole di Ivan #Juric pre #TorinoCagliari: “#Ricci sta bene, deve conquistare il posto com'è giusto che sia. Gioca quell… - TuttoFanta : ??#TORINO, conferenza stampa: ?'Da #Belotti mi aspetto ancora di più'. ?La scelta tattica su #Pobega. ?Il punto su… - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Le parole di Ivan #Juric pre #TorinoCagliari: “#Ricci sta bene, deve conquistare il posto com'è giusto che sia. Gioca quell… - ToroGoal : ?? Le parole di Ivan #Juric pre #TorinoCagliari: “#Ricci sta bene, deve conquistare il posto com'è giusto che sia. G… - Dalla_SerieA : Torino, novità all'orizzonte e Seck già si scalda - -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ricci

... Berisha, Gemello, Milinkovic - Savic Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima Centrocampisti: Linetty, Lukic, Pobega,Attaccanti: Belotti, ...Commenta per primo Ci sono due giocatori nelche non hanno ancora avuto modo di esordire in maglia granata (senza tenere conto Mohamed ... il primo è Samuelee il secondo è Demba Seck. ...TORINO – Proseguono gli impegni del weekend e oggi si gioca all’ora di pranzo Torino-Cagliari per la 27ma giornata di Serie A. Juric è pronto a puntare su Djidji (o Zima), Bremer e Rodriguez in difesa ...In mezzo mancherà lo squalificato Mandragora, Ricci e Linetty si contenderanno il posto accanto ... Pereiro e Keita, invece, si contendono il posto a supporto di Joao Pedro. La diretta TV di ...