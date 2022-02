Torino, Juric: “Inaccettabile subire gol da fallo laterale” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Abbiamo fatto per un’ora un’ottima partita, creando tanto e con Cragno che è stato spettacolare. Abbiamo subito poi un altro gol da fallo laterale e questo è Inaccettabile. Manchiamo di concentrazione in certi momenti, bisogna cercare di riprendere la via giusta con un po’ più di umiltà”. Queste le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, ai microfoni di Sky dopo la sconfitta interna contro il Cagliari per 2-1. Non basta la rete di Belotti per il momentaneo pareggio: “La squadra sta dando il massimo dall’inizio, il Gallo oggi ha fatto di nuovo gol e ci sta dando una grande mano. Ma in questo momento non basta”, ha aggiunto il tecnico granata. “Il nostro momento negativo è iniziato con il Sassuolo, abbiamo poi perso tutte partite equilibrate ma che non riusciamo a portare dalla nostra parte. E’ ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) “Abbiamo fatto per un’ora un’ottima partita, creando tanto e con Cragno che è stato spettacolare. Abbiamo subito poi un altro gol dae questo è. Manchiamo di concentrazione in certi momenti, bisogna cercare di riprendere la via giusta con un po’ più di umiltà”. Queste le parole di Ivan, allenatore del, ai microfoni di Sky dopo la sconfitta interna contro il Cagliari per 2-1. Non basta la rete di Belotti per il momentaneo pareggio: “La squadra sta dando il massimo dall’inizio, il Gallo oggi ha fatto di nuovo gol e ci sta dando una grande mano. Ma in questo momento non basta”, ha aggiunto il tecnico granata. “Il nostro momento negativo è iniziato con il Sassuolo, abbiamo poi perso tutte partite equilibrate ma che non riusciamo a portare dalla nostra parte. E’ ...

