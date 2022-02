Tifosi Internacional assaltano pullman Gremio | ferito Villasanti

Leggi su sportface

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ancora momenti di follia in Brasile: a pochi giorni dall’attentato alla formazione del Bahia, il calcio diventa ancora una volta un pretesto per sfogare la propria violenza. Nella notte italiana, infatti, idell’hanno preso di mira ilche stava trasportando allo stadio José Pinheiro Borda i giocatori del, circondando il mezzo e prendendolo a sassate. Nello scontro è rimastoil paraguaiano Mathias, trasportato in ospedale dopo essere stato colpito da una sassata. In seguito a tale agguato, i giocatori delsi sono rifiutati di scendere in campo, e di conseguenza il derby di Porto Alegre non si è disputato. SportFace.