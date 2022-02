Spezia-Roma, le formazioni ufficiali: Zalewski titolare (Di domenica 27 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Spezia-Roma, sfida valevole per la 27a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato da Mondin e Scatragli come assistenti, e dal quarto uomo Paterna. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e De Meo. Calcio d’inizio ore 18:05 allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia. Match fondamentale sia per lo Spezia che per la Roma quello che andrà in scena questo pomeriggio. Le due contendenti, infatti, sono alla ricerca di punti preziosi in vista del raggiungimento dei propri obiettivi stagionali. La squadra di Thiago Motta, dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria, è incappata in un pareggio contro la Salernitana, e in due sconfitte rispettivamente contro Fiorentina e ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 27 febbraio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 27a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato da Mondin e Scatragli come assistenti, e dal quarto uomo Paterna. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e De Meo. Calcio d’inizio ore 18:05 allo Stadio “Alberto Picco” di La. Match fondamentale sia per loche per laquello che andrà in scena questo pomeriggio. Le due contendenti, infatti, sono alla ricerca di punti preziosi in vista del raggiungimento dei propri obiettivi stagionali. La squadra di Thiago Motta, dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria, è incappata in un pareggio contro la Salernitana, e in due sconfitte rispettivamente contro Fiorentina e ...

