Sei Sorelle | quando inizia e di cosa parla la nuova telenovela di Rai 1 | trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 febbraio 2022) Novità in arrivo in casa Rai con lafiction Seipronta a tener compagnia ai telespettatori. Sarà questa lascelta per il palinsesto non appena terminerà Il Paradiso delle Signore 6. In altre parole, stando dalle informazioni disponibili, la fiction occuperà il tempo di sospensione prima della settima stagione del Paradiso delle Signore che dovrebbe ripartire dopo l’Estate. Ad ogni modo diparlerà questafiction? Ecco tutte leva in onda Seilafiction Rai Si tratta di un format spagnolo andato in onda qualche anno fa. Poco meno di 500 gli episodi prodotti tra il 2015 e il 2017. Non è chiaro se le puntate verranno trasmesse tutte nel periodo sopra citato o se verrà ...