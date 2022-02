"Scorte solo per un mese". Crisi in Ucraina, grano bloccato nei porti: produzione di pasta a rischio in Italia (Di domenica 27 febbraio 2022) La Crisi in Ucraina avrà non poche conseguenze a livello mondiale. Alcune di queste riguardano anche il settore agroalimentare Italiano. Lo scoppio della guerra ha messo in ginocchio il popolo ucraino e in secondo luogo ha portato anche all'applicazione di sanzioni non indifferenti contro la Russia. Tra queste c'è, per esempio, lo stop all'export, che sta avendo ripercussioni economiche preoccupanti. Le imprese Italiane del settore, infatti, dovranno trovare altri mercati, cosa che farà aumentare i prezzi per i consumatori di pane, pasta e prodotti simili. Il problema, però, riguarderebbe anche il grano. "Oggi è stata bloccata una nostra nave che doveva andare a caricare grano russo proteico di alta qualità nel porto di Rostov nel mar d'Azov – ha spiegato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Lainavrà non poche conseguenze a livello mondiale. Alcune di queste riguardano anche il settore agroalimentareno. Lo scoppio della guerra ha messo in ginocchio il popolo ucraino e in secondo luogo ha portato anche all'applicazione di sanzioni non indifferenti contro la Russia. Tra queste c'è, per esempio, lo stop all'export, che sta avendo ripercussioni economiche preoccupanti. Le impresene del settore, infatti, dovranno trovare altri mercati, cosa che farà aumentare i prezzi per i consumatori di pane,e prodotti simili. Il problema, però, riguarderebbe anche il. "Oggi è stata bloccata una nostra nave che doveva andare a caricarerusso proteico di alta qualità nel porto di Rostov nel mar d'Azov – ha spiegato ...

