Radu sicuro: “Siamo preparati bene, sappiamo come fare nel secondo tempo” (Di domenica 27 febbraio 2022) Durante l’intervallo di Lazio Napoli, Stefan Radu, difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il ritmo della partita è molto elevato già dai primi minuti, con la Lazio che ha in mano il pallino del gioco. Il Napoli invece sta faticando a trovare soluzioni, ma per ora regge lo 0-0 iniziale. Radu ha affermato di esser pronto ad affrontare ad alto ritmo anche la seconda frazione. “Abbiamo creato tanto; non abbiamo fatto gol, ma ci sono state ottime occasioni. Siamo preparati bene, abbiamo energia“. Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022) Durante l’intervallo di Lazio Napoli, Stefan, difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il ritmo della partita è molto elevato già dai primi minuti, con la Lazio che ha in mano il pallino del gioco. Il Napoli invece sta faticando a trovare soluzioni, ma per ora regge lo 0-0 iniziale.ha affermato di esser pronto ad affrontare ad alto ritmo anche la seconda frazione. “Abbiamo creato tanto; non abbiamo fatto gol, ma ci sono state ottime occasioni., abbiamo energia“.

Lazio: Immobile non si allena, dubbio Acerbi per il Napoli Ai suoi lati, l'unico sicuro è Zaccagni, rimasto a riposo forzato per via della squalifica in ... Si prepara Patric al fianco di Luiz Felipe con Marusic e Radu (in vantaggio su Hysaj) sulle fasce. Sarri ...

Calcio: Lazio. Immobile non si allena, dubbio Acerbi per il Napoli Ai suoi lati, l'unico sicuro è Zaccagni, rimasto a riposo forzato per via della squalifica in ... Si prepara Patric al fianco di Luiz Felipe con Marusic e Radu (in vantaggio su Hysaj) sulle fasce. Sarri ...

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-PORTO 2-2: Immobile illude, Hysaj delude Pagelle e tabellino di Lazio-Porto con la squadra di Sarri che non va oltre il pareggio e viene eliminata dall'Europa League ...

