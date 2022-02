Raccolta di prodotti medici da inviare ai soccorritori Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutti insieme a sostegno del popolo ucraino. Dopo la Caritas italiana, ora anche gruppi ed associazioni si iniziano a mobilitare per raccogliere beni di prima necessità da inviare nel paese colpito dalla guerra. E così attraverso i social e gruppi whatsapp inizia a circolare un elenco dei prodrotti necessari da inviare in Ucraina. Servono Siringhe da (2,5,10,20), ed ancora Guanti (*normali* e *sterilizzati*) e poi Cerotti (rotoloni), Forbici (paramedici) e Bendaggio in gel antiscottatura.?Serve anche Bendaggio sterelizzato 10×5, Bendaggio sterelizzato 7×14, Bendaggio non sterelizzato 10×5 , Bendaggio non sterelizzato 7×14. Sempre nell’elenco delle cose che servono con urgenza per aiutare il popolo ucraino troviamo la Garza normale e poi la Spugna Emostatica chirurgica, le Compresse emostatici, ed ancora le Compresse ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutti insieme a sostegno del popolo ucraino. Dopo la Caritas italiana, ora anche gruppi ed associazioni si iniziano a mobilitare per raccogliere beni di prima necessità danel paese colpito dalla guerra. E così attraverso i social e gruppi whatsapp inizia a circolare un elenco dei prodrotti necessari dain. Servono Siringhe da (2,5,10,20), ed ancora Guanti (*normali* e *sterilizzati*) e poi Cerotti (rotoloni), Forbici (para) e Bendaggio in gel antiscottatura.?Serve anche Bendaggio sterelizzato 10×5, Bendaggio sterelizzato 7×14, Bendaggio non sterelizzato 10×5 , Bendaggio non sterelizzato 7×14. Sempre nell’elenco delle cose che servono con urgenza per aiutare il popolo ucraino troviamo la Garza normale e poi la Spugna Emostatica chirurgica, le Compresse emostatici, ed ancora le Compresse ...

