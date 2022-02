PresaDiretta, lunedì 28 febbraio 2022: puntata dedicata alla guerra in Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) lunedì 28 febbraio 2022 andrà in onda una nuova puntata di PresaDiretta. L'appuntamento di questa settimana con il programma di attualità della televisione di stato, sarà dedicato interamente alla guerra in Ucraina. In onda come sempre a partire dalle 21:20 su Rai 3, lo show condotto da Riccardo Iacona parlerà questa settimana proprio del tema che sta tenendo banco in tutto il mondo provocando enormi preoccupazioni. PresaDiretta: una puntata dedicata alla guerra in Ucraina La puntata di PresaDiretta che andrà in onda lunedì 28 febbraio 2022 in prima serata su Rai 3 ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022)28andrà in onda una nuovadi. L'appuntamento di questa settimana con il programma di attualità della televisione di stato, sarà dedicato interamentein. In onda come sempre a partire dalle 21:20 su Rai 3, lo show condotto da Riccardo Iacona parlerà questa settimana proprio del tema che sta tenendo banco in tutto il mondo provocando enormi preoccupazioni.: unainLadiche andrà in onda28in prima serata su Rai 3 ...

Presa diretta 28 febbraio, lunedì: Terra l'anno zero è l'inchiesta su Rai 3