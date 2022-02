Omloop van het Hageland 2022: capolavoro allo sprint per Marta Bastianelli! Quarta Elena Cecchini (Di domenica 27 febbraio 2022) Ha annunciato che quasi sicuramente sarà la sua ultima stagione da professionista, ma la classe e la voglia di vincere rimangono intatte. Marta Bastianelli parte al meglio in questo 2022: l’azzurra si è portata a casa oggi in Belgio l’Omloop van het Hageland, successo numero 38 in un palmares eccezionale. La classica belga ha visto alcuni passaggi chiave nei quali ovviamente il plotone si è distrutto. A giocarsi la vittoria alla fine è stato un drappello ristretto. L’atleta della nuova UAE Team ADQ è stata abile a sfruttare le sue doti di passista veloce per imporsi davanti ad Emma Norsgaard (Movistar) e Floortje Mackaij (Team DSM). In casa Italia Quarta posizione per Elena Cecchini (Team SD Worx). Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Ha annunciato che quasi sicuramente sarà la sua ultima stagione da professionista, ma la classe e la voglia di vincere rimangono intatte.Bastianelli parte al meglio in questo: l’azzurra si è portata a casa oggi in Belgio l’van het, successo numero 38 in un palmares eccezionale. La classica belga ha visto alcuni passaggi chiave nei quali ovviamente il plotone si è distrutto. A giocarsi la vittoria alla fine è stato un drappello ristretto. L’atleta della nuova UAE Team ADQ è stata abile a sfruttare le sue doti di passista veloce per imporsi davanti ad Emma Norsgaard (Movistar) e Floortje Mackaij (Team DSM). In casa Italiaposizione per(Team SD Worx). Foto: Lapresse

