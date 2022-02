“Ma allora è vero”. C’è Posta per Te, Maria De Filippi lo ha saputo dopo la puntata (Di domenica 27 febbraio 2022) Maria De Filippi ancora grande protagonista. Ieri sera la conduttrice è andata in onda su Canale 5. Tra gli ospiti anche Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, è stato ospite del programma di Maria De Filippi. Totti, naturalmente, è stato accolto nello studio dal programma di Maria De Filippi da un’ovazione, come un eroe, nella sua Roma. Il capitano, acclamato dallo studio del programma di Maria De Filippi, è arrivato per fare una sorpresa ai genitori di Noemi, grandi tifosi della Roma. A farlo chiamare è stata la ragazza, attraverso la trasmissione. Un colpo di scena che ha spinto gli ascolti di ieri. Nella serata di ieri, sabato 26 febbraio 2022, su Rai1 Affari Tuoi – Formato Famiglia ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.4% di share ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)Deancora grande protagonista. Ieri sera la conduttrice è andata in onda su Canale 5. Tra gli ospiti anche Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, è stato ospite del programma diDe. Totti, naturalmente, è stato accolto nello studio dal programma diDeda un’ovazione, come un eroe, nella sua Roma. Il capitano, acclamato dallo studio del programma diDe, è arrivato per fare una sorpresa ai genitori di Noemi, grandi tifosi della Roma. A farlo chiamare è stata la ragazza, attraverso la trasmissione. Un colpo di scena che ha spinto gli ascolti di ieri. Nella serata di ieri, sabato 26 febbraio 2022, su Rai1 Affari Tuoi – Formato Famiglia ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.4% di share ...

Advertising

Davide : Putin ha detto a chiare lettere che l’Ucraina non è «mai stata un vero Stato», l’ha invasa militarmente e ha riport… - Conduso_io_ : Immagina paragonare un vero e proprio odio, radicato nei secoli e nella società in cui viviamo con il gusto persona… - eldiablo888 : @maleficucciola Puzzer con il foglio di via da Roma per essersi seduto a Piazza del Popolo..scommetto che allora non faceva nulla vero? - elenoirebartoli : @Galehaut4 Se il patto di cui parlano i russi è vero, allora la Nato non avrebbe mai dovuto annettere le ex Repubbl… - lilvdandelion : OK ALLORA NON È VERO FORSE SONO RIUSCITX A RICICLARE QUALCOSQ -

Ultime Notizie dalla rete : allora vero Parla il figlio di Gabriele Cagliari: "Tangentopoli? Un golpe. Quei pm calpestarono i diritti di molti imputati" Gabriele Cagliari, allora era presidente dell'Eni, e venne arrestato la sera dell'8 marzo di ... Mio padre pensava che con Mani Pulite la magistratura stesse facendo un vero e proprio colpo di Stato. ...

UNA MOGLIE SPIETATA: LA REALTÀ (di Franco Marino) Ma poiché questo è stato 'vero' solo per un arco di tempo molto limitato nella storia dell'umanità ... Qui mira e qui ti specchia, secol superbo e sciocco, che il calle insino allora, dal risorto ...

"Il Csm è il vero nemico dei magistrati". Intervista a Giuseppe Ayala (di F. Olivo) L'HuffPost Gabriele Cagliari,era presidente dell'Eni, e venne arrestato la sera dell'8 marzo di ... Mio padre pensava che con Mani Pulite la magistratura stesse facendo une proprio colpo di Stato. ...Ma poiché questo è stato '' solo per un arco di tempo molto limitato nella storia dell'umanità ... Qui mira e qui ti specchia, secol superbo e sciocco, che il calle insino, dal risorto ...