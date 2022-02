Inter, Gosens per l’esordio in nerazzurro: il Milan nel mirino (Di domenica 27 febbraio 2022) Guarito dall’infortunio, Gosens si prepara a fare il suo esordio con la maglia dell’Inter Sembrava tutto pronto per la sfida di Marassi, ma poi si è deciso di prendere altro tempo. Dopo altri tre giorni però, ora è davvero scattata l’ora: Robin Gosens si prepara alla sua prima convocazione da giocatore dell’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tedesco sarà sicuramente in panchina nel Derby di Coppa Italia. A seconda delle circostanze specifiche del match, Simone Inzaghi potrebbe e dovrebbe concedere all’ex Atalanta una ventina di minuti con la sua nuova maglia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Guarito dall’infortunio,si prepara a fare il suo esordio con la maglia dell’Sembrava tutto pronto per la sfida di Marassi, ma poi si è deciso di prendere altro tempo. Dopo altri tre giorni però, ora è davvero scattata l’ora: Robinsi prepara alla sua prima convocazione da giocatore dell’. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tedesco sarà sicuramente in panchina nel Derby di Coppa Italia. A seconda delle circostanze specifiche del match, Simone Inzaghi potrebbe e dovrebbe concedere all’ex Atalanta una ventina di minuti con la sua nuova maglia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

