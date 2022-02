Il vice-allenatore Andriy Voronin non si presenta in panchina a causa della guerra: il coro dei tifosi [VIDEO] (Di domenica 27 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina continua a condizionare anche il calcio. Negli ultimi giorni sono andate in scena tante manifestazioni di protesta, anche dal mondo dello sport arrivano tantissime storie, di sofferenza, di emozione e commozione. Una particolare è quella che riguarda Andriy Voronin, vice-allenatore ucraino della Dinamo Mosca. Il tecnico, vista la situazione della sua Ucraina, non si è seduto in panchina nell’ultimo match della sua squadra, sconvolto dalle ultime vicende. I tifosi della Dinamo Mosca hanno quindi intonato cori per Voronin. Un gesto forte e davvero speciale: guidati dal capo ultras, tutti i tifosi hanno cantato per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 febbraio 2022) Latra Russia e Ucraina continua a condizionare anche il calcio. Negli ultimi giorni sono andate in scena tante manifestazioni di protesta, anche dal mondo dello sport arrivano tantissime storie, di sofferenza, di emozione e commozione. Una particolare è quella che riguardaucrainoDinamo Mosca. Il tecnico, vista la situazionesua Ucraina, non si è seduto innell’ultimo matchsua squadra, sconvolto dalle ultimende. IDinamo Mosca hanno quindi intonato cori per. Un gesto forte e davvero speciale: guidati dal capo ultras, tutti ihanno cantato per il ...

