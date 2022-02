Guerra Ucraina-Russia, Mosca ammette: “Morti e feriti” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia riconosce per la prima volta che ci sono vittime fra le sue truppe, ma non fornisce numeri e sostiene che l’Ucraina ha riportato un numero maggiore di Morti nella Guerra. “Il personale militare russo ha dimostrato coraggio ed eroismo nel corso della realizzazione della missione speciale. Purtroppo vi sono Morti e feriti”, si legge in un comunicato del ministero della Difesa. “Però le nostre perdite sono molto minori di quelle dei nazionalisti e del personale militare delle forze armate ucraine”, prosegue il ministero. Secondo il portavoce della Difesa russa, Igor Konashenkov, dal’inizio delle operazioni sono state attaccata 1067 strutture militari ucraine e sono stati distrutti 38 sistemi di difesa anti aera, così come 56 stazioni radar. Le forze delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lariconosce per la prima volta che ci sono vittime fra le sue truppe, ma non fornisce numeri e sostiene che l’ha riportato un numero maggiore dinella. “Il personale militare russo ha dimostrato coraggio ed eroismo nel corso della realizzazione della missione speciale. Purtroppo vi sono”, si legge in un comunicato del ministero della Difesa. “Però le nostre perdite sono molto minori di quelle dei nazionalisti e del personale militare delle forze armate ucraine”, prosegue il ministero. Secondo il portavoce della Difesa russa, Igor Konashenkov, dal’inizio delle operazioni sono state attaccata 1067 strutture militari ucraine e sono stati distrutti 38 sistemi di difesa anti aera, così come 56 stazioni radar. Le forze delle ...

