Guerra Ucraina-Russia, Cremlino: "Trattiamo, delegazione in Bielorussia" (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Mosca è pronta a negoziare. E' quanto ha riferito un portavoce del Cremlino dicendo che una delegazione russa è già arrivata in Bielorussia per "iniziare i colloqui" con gli ucraini. La delegazione russa, ha spiegato il Cremlino, comprende tra gli altri rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa. L'articolo proviene da Italia Sera.

