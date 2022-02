Guerra Ucraina-Russia, a Roma inno ucraino in piazza – Video (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’inno nazionale dell’Ucraina – Non è ancora morta l’Ucraina – viene intonato a Roma dai manifestanti a piazza della Repubblica. Tante bandiere ucraine, cori con richieste di aiuto alla Nato e contro Vladimir Putin. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’nazionale dell’– Non è ancora morta l’– viene intonato adai manifestanti adella Repubblica. Tante bandiere ucraine, cori con richieste di aiuto alla Nato e contro Vladimir Putin. L'articolo proviene da Italia Sera.

