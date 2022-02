Guerra Ucraina, mezzi russi a secco: fermi in autostrada senza carburante – Video (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’armata russa resta a secco di carburante in Ucraina. Alcuni Video che circolano sui social network mostrano mezzi dell’esercito di Mosca fermi in autostrada. Un automobilista, pensando a un guasto, si accosta e chiede ai soldati cosa sia successo. “Abbiamo finito il carburante”, la risposta inaspettata per l’automobilista che al quel punto ironizza: “Se volete, posso trainarvi e riportarvi indietro, in russia”. Ma la benzina non è l’unica cosa che inizia a scarseggiare. Un gruppo di soldati russi Trostyanets, nella regione di Sumy, è entrato in un negozio impossessandosi di cibo, bevande e soldi. La scena è stata immortatalata da una telecamera di sicurezza del supermercato e testimonia come – a ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’armata russa resta adiin. Alcuniche circolano sui social network mostranodell’esercito di Moscain. Un automobilista, pensando a un guasto, si accosta e chiede ai soldati cosa sia successo. “Abbiamo finito il”, la risposta inaspettata per l’automobilista che al quel punto ironizza: “Se volete, posso trainarvi e riportarvi indietro, ina”. Ma la benzina non è l’unica cosa che inizia a scarseggiare. Un gruppo di soldatiTrostyanets, nella regione di Sumy, è entrato in un negozio impossessandosi di cibo, bevande e soldi. La scena è stata immortatalata da una telecamera di sicurezza del supermercato e testimonia come – a ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - cesareelia : RT @SMaurizi: premessa:l'invasione dell'#Ucraina è una guerra di aggressione della #Russia di #Putin criminale, ma l'Italia NON è un paese… - lattuga99 : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF da @fabfazio ci sarà l’intervento del Ministro degli Esteri @luigidimaio, per parlare della drammati… -