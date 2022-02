Guerra Ucraina: il Potenza devolve l’incasso della partita con la Paganese alla popolazione in difficoltà (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, ha deciso di devolvere l’intero incasso della partita tra la sua squadra e la Paganese alle popolazioni ucraine colpite dalla Guerra. Ecco le sue parole: “Saranno acquistati beni di prima necessità (soprattutto derrate alimentari e farmaci) da consegnare alle tante persone che in questo momento stanno vivendo momenti drammatici. Quello che proveremo a fare – in accordo con padre Marco Semehen, rettore della chiesa Ucraina di Santa Sofia a Boccea – sarà consegnare direttamente alle tante persone ucraine in difficolta’, i beni che riusciremo ad acquistare anche grazie al vostro importante aiuto”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente delCalcio, Salvatore Caiata, ha deciso dire l’intero incassotra la sua squadra e laalle popolazioni ucraine colpite d. Ecco le sue parole: “Saranno acquistati beni di prima necessità (soprattutto derrate alimentari e farmaci) da consegnare alle tante persone che in questo momento stanno vivendo momenti drammatici. Quello che proveremo a fare – in accordo con padre Marco Semehen, rettorechiesadi Santa Sofia a Boccea – sarà consegnare direttamente alle tante persone ucraine in difficolta’, i beni che riusciremo ad acquistare anche grazie al vostro importante aiuto”. SportFace.

