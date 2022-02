Guerra in Ucraina, Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare (Di domenica 27 febbraio 2022) Le sanzioni che sta adottando l’Occidente nell’ambito della crisi Ucraina sono “illegittime”. Lo dice Vladimir Putin citato dall’agenzia russa Tass. Lo stesso Putin ha ordinato alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza nucleare, dopo “le dichiarazioni aggressive” da parte della Nato. Leggi anche >> Guerra in Ucraina: “I russi distribuiscono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 febbraio 2022) Le sanzioni che sta adottando l’Occidente nell’ambito della crisisono “illegittime”. Lo dice Vladimircitato dall’agenzia russa Tass. Lo stessohato alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza, dopo “le dichiarazioni aggressive” da parte della Nato. Leggi anche >>in: “I russi distribuiscono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - FraF74 : RT @SMaurizi: è così che hanno trasformato noi italiani in un popolo con le mani lorde di sangue,dall'Iraq all'Afghanistan: dici che invas… - Fabrizio_Baggi : RT @eleonoraforenza: Sono stata in #Donbass da europarlamentare nel 2017. Ho visto con i miei occhi le conseguenza di una guerra iniziata 8… -