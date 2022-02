Guerra in Ucraina, la Russia non è sola. La Corea del Nord incolpa gli Usa: 'Arroganza e prepotenza' (Di domenica 27 febbraio 2022) In questi giorni più volte si è parlato del possibile isolazionismo della Russia e di Putin. Le sanzioni imposte dall'Occidente e la difesa degli ucraini sul campo hanno fatto spesso propendere gli ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 27 febbraio 2022) In questi giorni più volte si è parlato del possibile izionismo dellae di Putin. Le sanzioni imposte dall'Occidente e la difesa degli ucraini sul campo hanno fatto spesso propendere gli ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - Nerogiaguaro : RT @frati_fulvio: “Quest'uomo è Volodymyr Zelenskyy. È il presidente democraticamente eletto dell'Ucraina. Suo nonno ha combattuto i nazist… - miagmarsuren : RT @Michele_Arnese: Stamattina nello speciale Tg1 sulla guerra in Ucraina il direttore Monica Maggioni ha sfumato - diciamo - il vaticanist… -