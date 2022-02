Guerra in Ucraina, Elon Musk mette a disposizione di Kiev il “super” internet satellitare (Di domenica 27 febbraio 2022) New York – Elon Musk in campo accanto all’Ucraina, in Guerra contro la Russia dopo l’invasione ordinata da Mosca. Il magnate mette a disposizione di Kiev il suo ‘super internet’ rispondendo all’appello del vice primo Mykhailo Fedorov. “Elon Musk, mentre cerchi di colonizzare Marte, la Russia cerca di occupare l’Ucraina! Mentre i tuoi razzi rientrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano la popolazione civile Ucraina! Ti chiediamo di mettere a disposizione dell’Ucraina le stazioni Starlink e di arrivare ai russi sani di mente affinché prendano posizione”, l’appello di Fedorov, nato dopo i crescenti problemi ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) New York –in campo accanto all’, incontro la Russia dopo l’invasione ordinata da Mosca. Il magnatediil suo ‘’ rispondendo all’appello del vice primo Mykhailo Fedorov. “, mentre cerchi di colonizzare Marte, la Russia cerca di occupare l’! Mentre i tuoi razzi rientrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano la popolazione civile! Ti chiediamo dire adell’le stazioni Starlink e di arrivare ai russi sani di mente affinché prendano posizione”, l’appello di Fedorov, nato dopo i crescenti problemi ...

