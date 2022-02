Guerra in Ucraina, Brera racconta la lotta ai sabotatori russi in azione a Kiev. E la bellissima risposta della popolazione contro l'... (Di domenica 27 febbraio 2022) 'Si tratta di nuclei russi in azione, ex cellule dormienti in centro città che ieri hanno attaccato anche due ministeri, sparando con armi di vario calibro' ha raccontato l'inviato di Repubblica dalla ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 febbraio 2022) 'Si tratta di nucleiin, ex cellule dormienti in centro città che ieri hanno attaccato anche due ministeri, sparando con armi di vario calibro' hato l'inviato di Repubblica dalla ...

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - CesareInvictus : Allucinante. Sentite cosa cazzo dice questo maiale. La guerra in Ucraina è una tragedia perché stanno morendo perso… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Guerra Ucraina-Russia, 'abbiamo sconfitto Hitler, sconfiggeremo anche Putin' -