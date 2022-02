Guerra in Ucraina, “Biden e Nato smettano con la loro ingerenza”: polemiche per il post dell’Anpi. Ma risale a prima dell’invasione (Di domenica 27 febbraio 2022) L’Anpi risponde alle polemiche scoppiate anche tra alcuni esponenti politici riguardo a uno dei loro ultimi comunicati nei quali, condannando la Guerra e l’invasione russa dell’Ucraina, avanzavano richieste anche al presidente americano, Joe Biden, di cessare “immediatamente sia le clamorose ingerenze nella vita interna dell’Ucraina che le sue dichiarazioni belliciste e le sue ininterrotte minacce nei confronti della Russia” e alla Nato che “non può e non deve intervenire in caso di precipitazione bellica”. Da Matteo Renzi, che aveva definito il comunicato “scandaloso”, fino ad Andrea Marcucci (Pd) che invece aveva utilizzato termini come “clamoroso e ingiustificabile”, in tanti avevano attaccato l’Associazione partigiani. Che, però, fa notare l’errore: “L’attacco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) L’Anpi risponde allescoppiate anche tra alcuni esponenti politici riguardo a uno deiultimi comunicati nei quali, condannando lae l’invasione russa dell’, avanzavano richieste anche al presidente americano, Joe, di cessare “immediatamente sia le clamorose ingerenze nella vita interna dell’che le sue dichiarazioni belliciste e le sue ininterrotte minacce nei confronti della Russia” e allache “non può e non deve intervenire in caso di precipitazione bellica”. Da Matteo Renzi, che aveva definito il comunicato “scandaloso”, fino ad Andrea Marcucci (Pd) che invece aveva utilizzato termini come “clamoroso e ingiustificabile”, in tanti avevano attaccato l’Associazione partigiani. Che, però, fa notare l’errore: “L’attacco ...

