Guarda chi c'è: Ferreira Pinto. «Io, a 42 anni, gioco e mi diverto. Vi racconto tutto». E spinge l'Atalanta: «Battere la Samp» (Di domenica 27 febbraio 2022) Adriano Ferreira Pinto è un centrocampista brasiliano del Ponte San Pietro. Arrivato in Italia nel 2001, veste le maglie di Lanciano, Perugia e Cesena. Nel 2006 avviene il trasferimento all'Atalanta, squadra con cui gioca fino al 2013, collezionando 152 presenze …

