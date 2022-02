Giulia Valentina, chi è l’ex fidanzata di Fedez prima di Chiara Ferragni (Di domenica 27 febbraio 2022) Forse non tutti sanno che, prima dell’incontro con la influencer, il rapper ha avuto una relazione di tre anni con un’altra personalità dei social media. Ecco Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez dal 2013 al 2016. Giulia Valentina è nata il 15 ottobre 1990 a Torino da una coppia di imprenditori siciliani. Mora, occhi turchesi, a 17 anni si trasferì a Parigi per imparare il francese. Conseguito il diploma si iscrisse l’Università Cattolica di Milano dove nel 2015 si laureò in Economia e Commercio. Di professione fashion blogger, a differenza di Fedez non ama i tatuaggi. Possiede due amatissimi chihuahua di nome Guè (come il cantante Pequeno) e Chew (da Chewbacca di Star Wars) Il primo incontro di Giulia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Forse non tutti sanno che,dell’incontro con la influencer, il rapper ha avuto una relazione di tre anni con un’altra personalità dei social media. Ecco, exdidal 2013 al 2016.è nata il 15 ottobre 1990 a Torino da una coppia di imprenditori siciliani. Mora, occhi turchesi, a 17 anni si trasferì a Parigi per imparare il francese. Conseguito il diploma si iscrisse l’Università Cattolica di Milano dove nel 2015 si laureò in Economia e Commercio. Di professione fashion blogger, a differenza dinon ama i tatuaggi. Possiede due amatissimi chihuahua di nome Guè (come il cantante Pequeno) e Chew (da Chewbacca di Star Wars) Il primo incontro di...

