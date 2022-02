Gianluca Ginoble, chi è la nuova fidanzata Eleonora Venturini Storaro: “Lei mi ha stravolto” (Di domenica 27 febbraio 2022) Gianluca Ginoble svela finalmente l’identità della fidanzata: è Eleonora Venturini Storaro, nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro. Dopo averne parlato a Verissimo (senza dare troppe informazioni), il cantante de Il Volo ha finalmente presentato la sua dolce metà ai fan, con un romantico post su Instagram Su Instagram, Gianluca Ginoble ha pubblicato la prima foto con la fidanzata Eleonora Venturini Storaro, scrivendo: “E dopo ho incontrato te”. Con questo post, il giovane tenore ha finalmente svelato l’identità della sua nuova fiamma, di cui sembra essere davvero innamorato. Eleonora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)svela finalmente l’identità della: è, nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio. Dopo averne parlato a Verissimo (senza dare troppe informazioni), il cantante de Il Volo ha finalmente presentato la sua dolce metà ai fan, con un romantico post su Instagram Su Instagram,ha pubblicato la prima foto con la, scrivendo: “E dopo ho incontrato te”. Con questo post, il giovane tenore ha finalmente svelato l’identità della suafiamma, di cui sembra essere davvero innamorato....

