Gf Vip | Notte di passione tra Barù e Jessica | lei si lancia | “Ho voglia di baciarti” | lui reagisce così Fan in delirio

Leggi su cityroma

(Di domenica 27 febbraio 2022) Al Gf Vip sta diventando sempre più interessante la presunta storia d’amore tra. MentreSelassié aveva un’attrazione alchemica per Alessandro Basciano,ha iniziato a stuzziacarla in maniera palese. La gieffina con il passare dei giorni ha dimenticato il bel Basciano e si è accorta di avere un interesse per il nobile toscano e i due insieme hanno fatto impazzire i fan, che li hanno soprannominati i Jerù. Grattini, massaggi altruistici, coccole, risate e chiacchiere,sono inseparabili nella casa del GF Vip, ma ancora non è scattato il bacio. Fuori sono in migliaia i telespettatori che fanno il tifo per questa “coppia”, ma anche nella Casa di Cinecittà diversi concorrenti stanno spingendoa lasciarsi andare. Lulù ha dato ...