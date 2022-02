Covid oggi Lazio, 3.900 contagi e 6 morti. A Roma 1.838 casi (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.900 i contagi registrati oggi, 27 febbraio, nel Lazio secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sei i morti. Nello specifico “su 7.119 tamponi molecolari e tamponi 32.843 antigenici per un totale di 39.962 tamponi, si registrano 3.900 nuovi casi positivi (-582), sono 6 i decessi (-17), 1.390 i ricoverati (-57), 126 le terapie intensive (-5) e +9.482 i guariti”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7% – continua – i casi a Roma città sono a quota 1.838. Il numero dei guariti e’ il triplo dei nuovi casi giornalieri. A Rieti una paziente positiva ha partorito una splendida bambina in piena sicurezza, un grazie agli operatori ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.900 iregistrati, 27 febbraio, nelsecondo i dati del bollettinodella Regione. Sei i. Nello specifico “su 7.119 tamponi molecolari e tamponi 32.843 antigenici per un totale di 39.962 tamponi, si registrano 3.900 nuovipositivi (-582), sono 6 i decessi (-17), 1.390 i ricoverati (-57), 126 le terapie intensive (-5) e +9.482 i guariti”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7% – continua – icittà sono a quota 1.838. Il numero dei guariti e’ il triplo dei nuovigiornalieri. A Rieti una paziente positiva ha partorito una splendida bambina in piena sicurezza, un grazie agli operatori ...

