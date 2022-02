Covid, ancora una vittima al San Pio. Sono 33 i pazienti ricoverati nei reparti dedicati al virus (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un 82enne di Casoria la nuova vittima del Covid all’ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore è stato registrato un nuovo ingresso e una dimissione, con il totale dei pazienti ricoverati nei reparti dedicati al virus che è di 33 persone: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un 82enne di Casoria la nuovadelall’ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore è stato registrato un nuovo ingresso e una dimissione, con il totale deineialche è di 33 persone: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

