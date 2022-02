Carta e cancelleria | spese Calabria | Lazio e Sicilia ‘fuori controllo’

(Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – La transizione digitale è una delle ‘mission’ del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo strumento nel quale il governo italiano ha predisposto le riforme necessarie per ottenere i miliardi del Next Generation Eu. La digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche costituisce proprio uno dei punti cruciali del pacchetto di misure messe in campo dall’esecutivo: dalle infrastrutture digitali alla migrazione al cloud, dallo sportello digitale unico all’adozione dell’app Io come punto di collegamento tra Enti pubblici e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali. Ma aspettando la digitalizzazione, la cara vecchiarimane ancora un’importante voce di spesa per molte amministrazioni pubbliche. Basti pensare all’ultimo report della spesa pubblica realizzato per l’Adnkronos nell’ambito del progetto ‘Pitagora’ dalla Fondazione Gazzetta ...

... dove viene segnalata la spesa "fuori controllo" da parte delle Regioni Calabria, Lazio e Sicilia per quanto riguardae stampati. L'esborso della Calabria, per esempio, si attesta ...Parma (73esima in classifica), per esempio, nel 2020 ha speso 200.978 euro pere stampati; Pisa (76esima) ha sborsato 52.875 euro per la telefonia mobile, mentre Sassari (82esima) ...Napoli vince il campionato italiano dell’efficienza per quanto riguarda le spese in telefonia fissa, mobile e carta. A decretare il primato ...(Adnkronos) - Quanto costano a Regioni e città italiane le bollette telefoniche? E nell'era della digitalizzazione, chi spende di più per carta ...