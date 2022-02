Bocciata ai provini de L’Amica Geniale | non avreste mai immaginato si trattasse proprio di lei

(Di domenica 27 febbraio 2022)aide: il suo volto in tv è molto amato, nonmaisidi lei Ha sorpreso e conquistato tutti l’amatissima fiction televisiva che mette in scena la storia tratta dal best seller della scrittrice Elena Ferrante.è una di quelle storie che rapiscono e che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bocciata provini

SoloGossip.it

...di Mina Settembre 2 ha ammesso di aver sostenuto iper Lila in versione adulta per i nuovi episodi de L'Amica Geniale ma, con altrettanta sincerità, ha rivelato anche di essere stata... ma il ruolo sarebbe potuto andare a Anna Popplewell,dal direttore di scena perché ... Molti attori si sono presentati per fare ie ottenere la parte, che venne poi affidata allo ...Bocciata ai provini de L'Amica Geniale: il suo volto in tv è molto amato, non avreste mai immaginato si trattasse di lei ...L'attrice napoletana Serena Rossi ha raccontato un aneddoto sulla fiction di successo ispirata ai romanzi di Elena Ferrante.