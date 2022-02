Avete visto il parco macchine di Tomaso Trussardi: lusso e milioni di euro (Di domenica 27 febbraio 2022) Un parco macchine veramente da paura quello di Tomaso Trussardi. lusso e milioni di euro sulle 4 ruote del rampollo del famoso brand Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare di una delle coppie più amate dal popolo italiano che, purtroppo, è scoppiata. Si tratta di Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker. Ma chi è Tomaso Trussardi? Con i suoi 38 anni di età, Trussardi è uno degli imprenditori più facoltosi d’Italia. Egli ha ereditato una grande casa di moda, messa su dal nonno Dante Trussardi nel lontano 1911. Il padre dell’ex marito di Michelle Hunziker, Nicola Trussardi, fu quello che negli anni ’80, lanciò con successo la prima collezione ... Leggi su topicnews (Di domenica 27 febbraio 2022) Unveramente da paura quello didisulle 4 ruote del rampollo del famoso brand Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare di una delle coppie più amate dal popolo italiano che, purtroppo, è scoppiata. Si tratta di Tommasoe Michelle Hunziker. Ma chi è? Con i suoi 38 anni di età,è uno degli imprenditori più facoltosi d’Italia. Egli ha ereditato una grande casa di moda, messa su dal nonno Dantenel lontano 1911. Il padre dell’ex marito di Michelle Hunziker, Nicola, fu quello che negli anni ’80, lanciò con successo la prima collezione ...

Advertising

gparagone : <Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo governo>, ha detto Draghi in conferenza stampa. Una frase i… - EleonoraGalafa1 : RT @Veleno_Q_B: Ma nessuno va mai a guardare i curricula di questi 'POLITICI', ma avete visto quello della Boldrini ? Se non rappresenta l… - bastafaredrama : RT @matylel: #jeru siccome ho visto che avete aperto un aereo per Jess e Sophie con la stessa frase di questo nostro aereo per cui già stia… - CrochetXweb : RT @matylel: #jeru siccome ho visto che avete aperto un aereo per Jess e Sophie con la stessa frase di questo nostro aereo per cui già stia… - tusxojos : RT @Rominab_83: “Lulu non se lo fa dire due volte di dare una mano” “è comodo dare contro a lulu “ miry” hai visto come tiene pulita la cam… -