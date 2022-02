Assegno INPS e pensione di inabilità: chi può avere entrambe (Di domenica 27 febbraio 2022) Differente dalla pensione di invalidità, la pensione di inabilità consente la richiesta dell’Assegno per l’assistenza personale L’interessato è il lavoratore con accertata impossibilità, assoluta e permanente, di svolgere qualsiasi attività lavorativa. A costui l’INPS eroga, su domanda, una prestazione economica, nota come pensione di inabilità. Sono coinvolti i casi di infermità e di difetto fisico o L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 27 febbraio 2022) Differente dalladi invalidità, ladiconsente la richiesta dell’per l’assistenza personale L’interessato è il lavoratore con accertata impossibilità, assoluta e permanente, di svolgere qualsiasi attività lavorativa. A costui l’eroga, su domanda, una prestazione economica, nota comedi. Sono coinvolti i casi di infermità e di difetto fisico o L'articolo proviene da Consumatore.com.

