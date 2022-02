Arisa | irriconoscibile così | dimenticatevi come la ricordavate

Leggi su altranotizia

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ancora una volta,cambia look e questa volta è proprioper quanto la sua sensualità rimanga tuttora inalterata. L’avete già vista nelle sue nuove ‘vesti’? Cantante di grande talento,ha calcato il palco dell’Ariston anche quest’anno, in qualità di ospite, presentando l’eventuale nuovo inno concorrente Fino all’Alba che potrebbe accompagnare i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.-AltranotiziaInfatti indimenticabili i suoi capelli rosa per quanto prontamente abbia successivamente provveduto al ripristino del colore biondonello show Ballando con le Stelle. Ma ha già cambiato look e questa volta ha optato per un cambiamento radicale. Ecco com’è diventata., non è piùprima Durante la sua ...