Annuncio choc di Putin: “Nato aggressiva. Ordino l’allerta nucleare” (LIVE) (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di guerra. L’Ucraina resiste, la Russia avvia un’operazione su larga scala. Forse Mosca non si aspettava una simile resistenza. Forse limitare l’azione alle infrastrutture militari evitando “effetti collaterali” sui civili non è così semplice come Putin poteva immaginare. Fatto sta che per ora il presidente Zelensky è ancora al potere, Kiev è ferita ma ancora in piedi e Mosca mette in allerta i sistemi di deterrenza nucleari. Ieri il sindaco della capitale ucraina ha disposto il coprifuoco dalle 17 alle 8 del mattino. Chiunque circoli per strada nelle ore serali viene considerato un “sabotatore nemico”. Stando al governo ucraino, Kiev sarebbe piena di soldati russi sotto mentite spoglie: travestiti da normali cittadini o da soldati ucraini, tentano di favorire l’ingresso delle truppe nel centro città. Un commando è stato fermato mentre cercava di ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di guerra. L’Ucraina resiste, la Russia avvia un’operazione su larga scala. Forse Mosca non si aspettava una simile resistenza. Forse limitare l’azione alle infrastrutture militari evitando “effetti collaterali” sui civili non è così semplice comepoteva immaginare. Fatto sta che per ora il presidente Zelensky è ancora al potere, Kiev è ferita ma ancora in piedi e Mosca mette in allerta i sistemi di deterrenza nucleari. Ieri il sindaco della capitale ucraina ha disposto il coprifuoco dalle 17 alle 8 del mattino. Chiunque circoli per strada nelle ore serali viene considerato un “sabotatore nemico”. Stando al governo ucraino, Kiev sarebbe piena di soldati russi sotto mentite spoglie: travestiti da normali cittadini o da soldati ucraini, tentano di favorire l’ingresso delle truppe nel centro città. Un commando è stato fermato mentre cercava di ...

Advertising

Apollyneo : L’annuncio di una guerra vera ha sbalordito i russi. Il militarismo del loro governo doveva occuparsi di mantenere… - kosmos_tae : Mi sa che vado a dormire sperando di non svegliarmi di soprassalto con un altro annuncio choc. - DD_Lisa15 : Ecco la scusa per entrare in politica. Dottor pagliaccio ha fatto l’annuncio : < Farò di tutto per cambiare questo… - iw3rjlcanguro68 : Organizziamo una coletta per pagarli il biglietto el aereo????????????? - actarus1070 : Fosse vero!!! ( -