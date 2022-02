Al Carnevale di Scampia ‘bruciato’ Salvini, l’ira della Lega (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Piena solidarietà e vicinanza al nostro segretario Matteo Salvini, vittima di un atto vile da parte dei responsabili di una Ong, a Scampia. Quanto avvenuto è ancora più grave e inqualificabile perché si verifica durante una manifestazione spacciata per festa di pace e di accoglienza, e per di più un periodo così tragico per l’Europa, dovuto alla guerra in Ucraina. Oramai non ci stupiamo più, questo è il senso di pace che hanno una certa sinistra e certe Ong, opportunisti del falso buonismo”. Così in una nota congiunta della Lega, il segretario regionale Valentino Grant, il coordinatore cittadino di Napoli Severino Nappi e il parlamentare Gianluca Cantalamessa danno nota di quanto accaduto questa mattina a Scampia dove il volto di Salvini è stata ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Piena solidarietà e vicinanza al nostro segretario Matteo, vittima di un atto vile da parte dei responsabili di una Ong, a. Quanto avvenuto è ancora più grave e inqualificabile perché si verifica durante una manifestazione spacciata per festa di pace e di accoglienza, e per di più un periodo così tragico per l’Europa, dovuto alla guerra in Ucraina. Oramai non ci stupiamo più, questo è il senso di pace che hanno una certa sinistra e certe Ong, opportunisti del falso buonismo”. Così in una nota congiunta, il segretario regionale Valentino Grant, il coordinatore cittadino di Napoli Severino Nappi e il parlamentare Gianluca Cantalamessa danno nota di quanto accaduto questa mattina adove il volto diè stata ...

