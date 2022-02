Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra. Putin: «L’avanzata riprende ora» (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra fra la Russia e l’Ucraina è nel terzo giorno: Zelensky sostiene di aver «distrutto i piani russi», Putin ordina la ripresa delL’avanzata su Kiev Leggi su corriere (Di sabato 26 febbraio 2022) Lafra lae l’è nel terzo giorno: Zelensky sostiene di aver «distrutto i piani russi»,ordina la ripresa delsu Kiev

