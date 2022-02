**Ucraina: Renzi a 'area Visegrad e loro epigoni italiani Fdi, ora cambiare trattato Dublino'** (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Le persone che fuggono dalla guerra hanno diritti all'accoglienza nell'Ue. Siamo pronti a dare una mano a polacchi e ungheresi per accogliere i profughi perchè è un principio di civiltà e ricordiamo ai paesi di Visegrad e ai loro epigono italiani che lo stesso principio vale, valeva e varrà quando profughi vengono dall'Africa". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale Iv. "Ai paesi di Visegrad ricordiamo che è tempo di superare il trattato di Dublino e a Fratelli d'Italia, nipoti d'Ungheria, che continuano a non vedere la necessità di cambiare le regole, dico che l'interesse nazionale non si fa in modo intermittente sulla base degli alleati internazionale che si scelgono". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Le persone che fuggono dalla guerra hanno diritti all'accoglienza nell'Ue. Siamo pronti a dare una mano a polacchi e ungheresi per accogliere i profughi perchè è un principio di civiltà e ricordiamo ai paesi die aiepigonoche lo stesso principio vale, valeva e varrà quando profughi vengono dall'Africa". Così Matteoall'assemblea nazionale Iv. "Ai paesi diricordiamo che è tempo di superare ildie a Fratelli d'Italia, nipoti d'Ungheria, che continuano a non vedere la necessità dile regole, dico che l'interesse nazionale non si fa in modo intermittente sulla base degli alleati internazionale che si scelgono".

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - Adnkronos : Guerra #Ucraina-Russia, Renzi: '#Putin vuole cambiare ordine mondiale'. - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina: Renzi lascia il board di Delimobil, società russa di car-sharing. M5s-Pd lo avevano accusato… - AldoLaMorgia : Non abbiamo ancora letto cosa pensa Tomaso della guerra in Ucraina. Per favore, non ci faccia stare in ansia, ci co… - DaniaFalzolgher : RT @zpinningtop: #ItaliaViva ringrazia e sostiene lo stato di #Israele che da anni si batte per la pace nel mondo. #Ucraina #UkraineRussia… -