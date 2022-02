Tuchel: «Situazione orribile, non sappiamo quanto Abramovich sia coinvolto: tutto questo ci distrae» (Di sabato 26 febbraio 2022) In Inghilterra si interrogano sulla posizione del patron Roman Abramovich relativamente alla guerra tra Russia e Ucraina e al suo rapporto con il presidente Putin. Un parlamentare, nelle scorse ore, aveva chiesto perfino il blocco degli assets del proprietario del Chelsea nel Regno Unito, arrivando fino alla richiesta della revoca del permesso di soggiorno. È una Situazione che interroga anche il club. Tanto che l’allenatore Tomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa prima della finale di Carabao Cup col Liverpool, ha chiarito di «non avere tante informazioni più dei giornalisti» e ha chiesto di «comprendere la posizione di chi rappresenta il club» così come lui «può capire le opinioni critiche nei confronti del Chelsea». Queste le sue dichiarazioni. Abramovich? Beh, non possiamo pretendere che non sia un tema. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) In Inghilterra si interrogano sulla posizione del patron Romanrelativamente alla guerra tra Russia e Ucraina e al suo rapporto con il presidente Putin. Un parlamentare, nelle scorse ore, aveva chiesto perfino il blocco degli assets del proprietario del Chelsea nel Regno Unito, arrivando fino alla richiesta della revoca del permesso di soggiorno. È unache interroga anche il club. Tanto che l’allenatore Tomas, intervenuto in conferenza stampa prima della finale di Carabao Cup col Liverpool, ha chiarito di «non avere tante informazioni più dei giornalisti» e ha chiesto di «comprendere la posizione di chi rappresenta il club» così come lui «può capire le opinioni critiche nei confronti del Chelsea». Queste le sue dichiarazioni.? Beh, non possiamo pretendere che non sia un tema. ...

Advertising

napolista : #Tuchel: «Situazione orribile, non sappiamo quanto #Abramovich sia coinvolto: tutto questo ci distrae» In conferen… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Tuchel e le critiche ad Abramovich: 'Le capisco. Situazione di incertezza ci sta annebbiando' - TuttoMercatoWeb : Tuchel e le critiche ad Abramovich: 'Le capisco. Situazione di incertezza ci sta annebbiando' - CalcioPillole : #Tuchel in conferenza stampa ha parlato della situazione del club a seguito dello scoppio della guerra fra Russia e… -