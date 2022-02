Toscana Covid: altri 31 anziani morti (età media 84,7 anni), oggi 26 febbraio e 2363 nuovi contagi (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua la strage degli anziani in Toscana, anche oggi 31 morti con età media oltre 84 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua la strage degliin, anche31con etàoltre 84L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

amiatanews : Toscana. Coronavirus: 2.363 nuovi casi; 7.546 test molecolari e 17.482 antigenici; 31 decessi; 4.728 guarigioni; 89… - firenzeviola_it : COVID-19, Toscana: 2.363 casi in più e 31 decessi - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Toscana, 2.363 contagi: bollettino 26 febbraio: (Adnkronos) - Dati di oggi dalla regione - infoitinterno : Covid in Toscana, 2.363 nuovi casi in 226 comuni - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 2.363 contagi: bollettino 26 febbraio -