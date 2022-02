Striscia la Notizia | dopo Ezio Greggio e Silvia Toffanin da lunedì nuova coppia di conduttori | ecco chi sono

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Cambio della guardia nel bancone dila, il tg satirico di Antonio Ricci., da28 febbraio fino al 26 marzo tornano alla conduzione diGerry Scotti e Francesca Manzini. A darneun comunicato stampa di Mediaset, in cui vianche alcune dichiarazioni di Gerry e di Francesca: Per Gerry Scotti sarà la dodicesima edizione a– con oltre 380 puntate all’attivo – e la terza al fianco di Francesca Manzini: “Per me tornare aè come tornare a casa, e tornare acon la Manzini è come tornare a casa e trovarla tutta sottosopra! Allora, o ci ...