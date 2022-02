Sharon Stone musa in prima fila da Dolce & Gabbana

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sam Webb,e Adam Senn. Che grande successo la Milano Fashion Week 2022! Nonostante sia in dirittura d’arrivo, continua a regalare forti emozioni, collezioni vincenti e front row da favola. Dopo Kim Kardashian da Prada, Rihanna e ASAP Rocky da Gucci, eccoda. Raggiante e bellissima, era seduta inper la presentazione Autunno Inverno 2022/23 del brand. Il suo look è semplice ma impeccabile. Come solo una vera icona di stile sa fare.diQuella trae il noto marchio italiano è una storia d’amore che dura da anni. Dai Red Carpet agli eventi, gli ...

Advertising

AnsaLombardia : Moda: Dolce e Gabbana dal metaverso alla passerella. Ressa per Sharon Stone ospite della sfilata blocca traffico |… - affonzo_e : @Klod980401841 Ovviamente prendendo spunto da Sharon Stone eh ?? - MariaP36571316 : Sharon Stone a MFW dimostra che il fascino e l'eleganza di una donna e la sola bellezza che nn sfiorisce mai!!… - rhernandez1230 : @ThatEricAlper Sharon Stone in Casino - LanaLan50916371 : Mui sexy essa Sharon Stone rebelde hahahahah ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

Io Donna

L'anno successivo partecipa al film Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e. La Cucinotta, nel 2005, inizia l'attività di produttrice cinematografica con il film corale All ...... nel 1992 il vincitore di Sanremo è Luca Barbarossa con Portami a ballare , il programma più seguito è Non è la Rai , il film più visto Basic Instinct con. Andrea Aimar ed Emanuele ...Sharon Stone in prima fila alla sfilata di Dolce Gabbana alla Milano Fashion Week è bella come non mai. E il suo look fa centro.La sfilata di Dolce&Gabbana era tra gli eventi più attesi della quarta giornata di sfilate alla Milano Fashion Week. I designer siciliani hanno presentato la nuova collezione per l'Autunno/Inverno 202 ...