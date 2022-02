Serie B | il Brescia frena a Como | la Cremonese vince e torna prima Ok il Parma LIVE Perugia-Benevento 0-0

Advertising

sportli26181512 : Serie B, Cremonese da sola in testa. Brescia fermato dal Como: Solo un pareggio per la squadra di Filippo Inzaghi c… - ILOVEPACALCIO : Serie B: vincono Parma e Cremonese, pari tra Como e Brescia - risultati finali e classifica aggiornata - TUTTOB1 : RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B Cremo capolista, frena il Brescia. Poker del Parma. In coda successi pesan… - sportmediaset : Serie B, la #Cremonese vince ed è prima. Pari #Brescia. #SportMediaset - sportface2016 : #SerieB: Pagelle e tabellino #ComoBrescia 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Brescia

Sorpasso in vetta inB: la Cremonese - con il successo in casa della Ternana - supera ilfermato sul pari a Como (in attesa di Monza - Lecce e Reggina - Pisa). Anche Parma, Cosenza e Vicenza conquistano i 3 ......- Marulla di Cosenza sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di... mentre l'eventuale successo del, abbinato al segno 2 , viene fissato a una quota di 2.80 ...Il Brescia non va oltre un pareggio per 1-1 al Sinigaglia contro il Como nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022: all’iniziale vantaggio dei padroni di ...La Cremonese soffre ma festeggia il primo posto in Serie B. Nella 26ª giornata, i grigiorossi vincono 2-1 a Terni grazie al gol di Gaetano all’80’ e balzano in vetta, in attesa delle partite di Lecce ...