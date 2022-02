Scavi tombaroli | trovate medicine e luce elettrica allacciata

(Di sabato 26 febbraio 2022) Uno dei cunicoli clandestini era munito di impianto di illuminazione. All'interno degli ambienti frequentati dairinvenute scatole di medici e siringhe utilizzate per la cura del diabete

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scavi tombaroli

il Giornale

Vennero trafugati da alcuni, attraversoilleciti, per poi finire nella disponibilità di Giacomo Medici: commerciante e trafficante d'arte, riconosciuto colpevole di aver illegalmente ...A quel tempo erano quotidiane le scorribande dei, i quali razziavano di tutto, soprattutto daglidi Pompei ed Ercolano, per racimolare soldi nel mercato clandestino. La notizia è ...Uno dei cunicoli clandestini era munito di impianto di illuminazione. All'interno degli ambienti frequentati dai tombaroli rinvenute scatole di medici e siringhe utilizzate per la cura del diabete ...Tra Italia e Germania è scoppiata la «guerra dell’arte». Lo scorso 11 ottobre il Tribunale di Roma ha disposto la confisca ...