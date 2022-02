Salto con gli sci femminile, Bogataj domina gara-1 a Hinzenbach e torna in corsa per la Coppa del Mondo. Due azzurre in zona punti (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la prova a squadre di ieri, si è appena conclusa la prima delle due competizioni individuali previste questo weekend sul trampolino piccolo di Hinzenbach, sede della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci 2021-2022. Ursa Bogataj, vincitrice di due medaglie d’oro olimpiche (individuale e nel Team Event misto) ai Giochi di Pechino 2022, si è sbloccata finalmente anche nel circuito maggiore dominando in lungo e in largo la gara odierna su Normal Hill e tornando virtualmente in corsa per la Sfera di Cristallo. La 26enne nativa di Lubiana ha ottenuto il miglior punteggio in entrambe le serie, rifilando distacchi abissali alle avversarie e riuscendo a superare il punto HS (fissato ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la prova a squadre di ieri, si è appena conclusa la prima delle due competizioni individuali previste questo weekend sul trampolino piccolo di, sede della settima tappa stagionale delladeldicon gli sci 2021-2022. Ursa, vincitrice di due medaglie d’oro olimpiche (individuale e nel Team Event misto) ai Giochi di Pechino 2022, si è sbloccata finalmente anche nel circuito maggiorendo in lungo e in largo laodierna su Normal Hill endo virtualmente inper la Sfera di Cristallo. La 26enne nativa di Lubiana ha ottenuto il miglior punteggio in entrambe le serie, rifilando distacchi abissali alle avversarie e riuscendo a superare il punto HS (fissato ...

