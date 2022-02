Sabaudia | tramonto italiano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 febbraio 2022) “Ma che cosa strana: non va dimenticata questa ibrida follia” Pier Paolo Pasolini Chissà se lo sanno, ma certo che lo sanno. Vuoi che non ci siano stati, che non glielo abbiano raccontato. La striscia è lunga lunga, oltre le gramigne e i fiori di duna, ma il paese è piccolo, un microcosmo globale. Vuoi che non lo sappia, la Royal family di, che la “petite folie” di Nathalie Volpi di Misurata, vedova del governatore di Tripolitania tanto vicino al Bonificatore in chief, insomma la villa neoclassico-palladiana (etrusco-Sommaruga, avrebbe aggiunto Gadda), eccentrica persino nell’Italia eccentrica degli anni Cinquanta, che domina da un lato il lago di Paola e dall’altro il mare, insomma la Villa Volpi, fu il set per Divorzio all’italiana di Germi. Così da risultare adesso quasi una profezia del finale così poco giubilare, ...